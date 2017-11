Kurz vor dem Zinsentscheid der Fed am Mittwochabend meldet sich die US-Wirtschaft mit einem deutlichen Job-Zuwachs von 235.000 Stellen im Oktober. Trotzdem könnte eine Zinserhöhung noch auf sich warten lassen.

Die US-Firmen haben im Oktober mit dem stärksten Job-Zuwachs seit sieben Monaten eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr wahrscheinlicher gemacht. Es entstanden insgesamt 235.000 neue Stellen, wie der Personaldienstleister ADP am Mittwoch zu seiner Umfrage unter Privatunternehmen mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich mit einem Plus von 200.000 gerechnet. Die Notenbank Fed, die am Abend (19.00 Uhr MEZ) ihre geldpolitische Entscheidung bekanntgibt, blickt genau auf die Jobdaten. Sie dürfte nach Einschätzung der meisten Fed-Beobachter den Zins vorerst in ...

