BERLIN (Dow Jones)--FDP-Chef Christian Lindner hat während der Sondierungsgespräche für ein Jamaika-Bündnis zentrale Forderungen der Grünen zurückgewiesen. In der Debatte um Fahrverbote für Diesel schloss Lindner Fahrverbote aus. "Mit der FDP wird es keine Fahrverbote geben", sagte der Parteichef der Bild-Zeitung.

"Schon vor der Wahl haben wir gesagt, dass Diesel-Fahrer nicht geschädigt werden dürfen." Lindner forderte außerdem, dass "wir uns notfalls bei noch strengeren EU-Grenzwerten mehr Zeit lassen". Die Luft sei "schon so gut".

In der Flüchtlingspolitik stellte er sich bei einer anderen prominenten Position der Grünen quer. Der Familiennachzug müsse ausgesetzt bleiben, "weil wir in Schulen und beim Wohnen an der Grenze sind." Könnten Flüchtlinge noch ihren Familien nachholen, sei das ein Konjunkturprogramm für die AfD.

Am Morgen hatte Grünen-Chef Cem Özdemir auf harten Auflagen für Deutschlands Autoindustrie bestanden. Er verlangte ein Aus für den Verbrennungsmotor ab dem Jahr 2030 sowie Hardware-Nachrüstungen bei Dieselautos, um für bessere Luft in den Städten zu sorgen.

Ähnlich wie die Liberalen lehnt es die CSU ab, die Autoindustrie an die Kandare zu nehmen. Streit zwischen den vier Parteien gibt es auch beim Thema Klimaschutz und der Abschaltung von Kohlekraftwerken, die viel Kohlendioxid in die Atmosphäre blasen. Die Grünen wollen bis 2020 die 20 schmutzigsten Kohlekraftwerke abschalten. "Die Grünen müssen erklären, wie der Kohleausstieg in Deutschland funktionieren soll, ohne dass die Energie unsicher und teuer wird", meinte Lindner.

November 01, 2017 11:41 ET (15:41 GMT)

