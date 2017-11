Zürich (ots) - Bisher haben 6000 Kunden an Billettautomaten der

SBB Bitcoins gekauft. Das bestätigt SBB-Sprecher Christian Ginsig

gegenüber der «Handelszeitung». «Die Tendenz ist leicht zunehmend.

Die Hälfte der Personen hat regelmässig Bitcoins gekauft», sagt er.

Über das gekaufte Volumen macht der Staatsbetrieb keine Angaben,

spricht aber grundsätzlich von «erfreulichen Zahlen».Vor einem Jahr

stiegen die SBB in die neue Welt der Kryptowährungen ein.



Pro Transaktion kann man an den Automaten zwischen 20 und 500

Franken in Bitcoins wechseln, maximal sind 5000 Franken pro Jahr

möglich. Identifiziert werden die Kunden über ihre

Mobiltelefonnummer, bezahlt wird mit Cash oder Debitkarte. Das Ganze

ist ein zweijähriges Pilotprojekt. Hintergrund sind die Bemühungen

der SBB, ihr dichtes Automatennetz besser zu rentabilisieren. Das

Projekt läuft nun im zweiten Jahr unverändert weiter. Billette

bezahlen kann man bei den SBB mit der neuen Währung weiterhin nicht.



