Zürich (ots) - Wegen der Digitalisierung muss jeder fünfte

Beschäftigte in der Industrie in den nächsten 15 Jahren umgeschult

werden, schätzt Swissmem-Präsident Hans Hess. Benötigt würden etwa

Softwareingenieure und Datenanalysten. Hess rechnet mit jährlich rund

5000 Umschulungen. «Das ist vergleichbar mit der heutigen

Lehrlingsausbildung in der Industrie», sagt der Industrielle im

Gespräch mit der «Handelszeitung».



Bewältigen will die Wirtschaft die Umschulungslawine mit der

Einführung einer Berufslehre auch für Leute im Alter von vierzig oder

fünfzig Jahren. «Wir müssen den Menschen aufzeigen, dass es möglich

ist, auch im fortgeschrittenen Alter einen neuen Beruf zu erlernen»,

sagt Hess. Dabei soll die notwendige schulische Ausbildung auch mit

Stipendien bezahlt werden können. Dazu ist eine Aufweichung der

heutigen Gesetze nötig: In den meisten Kantonen gilt für Darlehen für

die Weiterbildung eine Altersbeschränkung von 35 Jahren.



Laut Hess stossen die Swissmem-Vorschläge bei Bildungsminister

Johann Schneider-Ammann auf grosses Interesse.



