ATLANTA (dpa-AFX) - Daimler hat auch im Oktober auf dem US-Markt etwas weniger Pkw verkauft als vor einem Jahr. Der Absatz von Mercedes-Benz USA sank inklusive Vans und der Tochtermarke Smart um 0,8 Prozent auf 31 541 Neuwagen, wie das Unternehmen am Mittwoch am US-Sitz in Atlanta (Bundesstaat Georgia) mitteilte. Im bisherigen Jahresverlauf steht für Daimler in den USA ein Minus von 2,8 Prozent zu Buche.

Die Kernmarke Mercedes-Benz ohne Kleinwagen und Transporter legte im Oktober allerdings mit plus 1,0 Prozent auf 28 955 Autos leicht zu. Auch sie steht auf Jahressicht mit 2,4 Prozent aber im Minus. "Wir sind auf Kurs für einen soliden Abschluss des Jahres 2017", sagte Mercedes-Benz US-Chef Dietmar Exler. Die Nachfrage nach den Stadtgeländewagen (SUV) sei stark./men/he

ISIN DE0007100000

AXC0158 2017-11-01/17:43