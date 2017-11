Zürich (ots) - Hotel-Manager Thomas Schmid wechselt vom Zürcher

Nobelhotel «Dolder» zu Viktor Vekselberg. Der 52-Jährige bestätigt

entsprechende Recherchen der «Handelszeitung». Seit August steht er

im Sold des russischen Oligarchen und Wahlschweizers. Er verantwortet

den Umbau des historischen Hotels «Belvedere» an der Adriaküste im

südkroatischen Dubrovnik. Es ist eines der grössten Hotelprojekte von

Viktor Vekselberg. Investitionskosten: 120 Millionen Franken.



Schmid war die letzten 14 Jahre dem Zürcher Milliardär Urs

Schwarzenbach treu. Er stiess 2003 zu dessen «Dolder»-Team und

verantwortete den millionenschweren Umbau des Fünf-Sterne-Hotels

«Dolder Grand». Schmid leitete das Hotel die ersten Jahre nach der

Wiedereröffnung und kümmerte sich anschliessend um die Planung der

Renovation des «Dolder Waldhaus».



Schmid war Teil der dreiköpfigen Geschäftsleitung der Dolder Hotel

AG, die neben dem «Dolder Grand» auch das «Dolder Waldhaus» und

einige Sportanlagen umfasst. Geschäftsführer Mark Jacob wird seine

Funktionen ad interim übernehmen.



Involviert in das Projekt von Viktor Vekselberg sind auch die

Bauingenieure des Zürcher Architekturbüros Fanzun. Zu ihren

Referenzprojekten gehört die Entwicklung und Gestaltung der Bergoase

«Tschuggen» in Arosa und des «Carlton Hotel» in St. Moritz.



Originaltext: Handelszeitung

