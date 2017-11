Zürich (ots) - Der Versicherungskonzern Baloise verabschiedet sich

von persönlichen, finanziellen Leistungsanreizen. Er baut sein

Salärsystem grundlegend um, wie Baloise-Manager Adrian Honegger

gegenüber der «Handelszeitung» ankündigt. «Anfang 2018 schaffen wir

die individuellen Leistungslöhne konzernweit grösstenteils ab», sagt

Honegger. Diese machen heute 10 bis 20 Prozent der Grundlöhne aus.

Ziel sei es, den Mitarbeitern mehr Vertrauen zu schenken und

gleichzeitig sinnlose Anreizstrukturen zu beseitigen. Die heute

bestehenden Systeme funktionierten nicht, sagt Honegger. Sie

schafften unnötige Konkurrenz unter den Angestellten und behinderten

das Teamwork.



«In der Realtität werden oft Ziele definiert, die mit den

Unternehmenszielen nichts zu tun haben, dafür aber einfach zu

kontrollieren und zu erfüllen sind», sagt Honegger. Betroffen seien

Mitarbeiter vom mittleren Kader bis hinauf in die Teppichetage. Die

eingesparten Mittel fliessen teilweise in höhere Fixlöhne, teilweise

in einen Pool für die Gewinnbeteiligung. Die Lohnsumme bleibe gleich,

versichert Honegger.



Ebenfalls auf 2018 führt Baloise die verschiedenen Vertriebskanäle

näher zusammen. Der eigenständige Online-Auftritt mit der Marke

Baloisedirect solle im Verlauf des ersten Halbjahres abgeschafft

werden. Künftig verdiene ein Aussendienstmitarbeiter auch an

Abschlüssen mit, die direkt online getätigt werden. Damit sollen

unnötige Kundenbesuche vermieden werden.



Originaltext: Handelszeitung

