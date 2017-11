Zürich (ots) - Der Schweizer Krafttraining-Spezialist Kieser will

wachsen. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen

Ausgabe. Die heute insgesamt 155 Studios will Kieser-Chef und

Co-Inhaber Michael Antonopoulos «in den nächsten drei bis fünf Jahren

auf 200» aufbauen. In Deutschland gebe es Potenzial für vierzig bis

fünfzig neue Studios und auch der Heimmarkt sei ausbaufähig, sagt

Antonopoulos: «In der Schweiz sind zehn neue Standorte möglich,

weisse Flecken gibt es in der Romandie und im Tessin.»



In den Fernmärkten wird die Strategie angepasst. Geplant war, noch

dieses Jahr ein erstes chinesisches Studio in Peking zu eröffnen. Das

Projekt wird verschoben: «China muss sich noch ein oder zwei Jahre

gedulden», sagt Antonopoulos. Neu im Fokus liegt Südostasien: «Wir

haben einen Master-Franchisenehmer für Malaysia und Singapur

gefunden», sagt Antonopoulos. «In einem bis zwei Jahren geht es los

dort, ein erstes Studio ist in Kuala Lumpur geplant.»



