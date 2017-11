ATLANTA (dpa-AFX) - Die VW-Sportwagentochter Porsche hat in den USA im vergangenen Monat etwas mehr Autos verkauft. Das Unternehmen setzte mit 4715 Wagen 4,6 Prozent mehr Autos ab als vor einem Jahr, wie das Unternehmen am Mittwoch am US-Sitz in Atlanta mitteilte. Vor allem beim 911er und beim Panamera lief es besser. Auf Jahressicht hat Porsche 2,7 Prozent mehr Wagen verkauft./men/he

ISIN DE0007664039

AXC0161 2017-11-01/18:01