An der Börse gibt es ein untrügliches Zeichen für ein Ende einer Haussephase, dann nämlich, wenn das normale Volk sich für die Aktienanlage begeistert. Diese ist in der herkömmlichen Leseart nämlich meist zu spät an der Börse investiert. Gefühlt führt derzeit jeder neue Tag zu Kursgewinnen beim DAX. Anleger sind daher berauscht und wollen immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...