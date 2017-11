Bei dem Elektroavantgardisten im Silicon Valley erzählen neuerdings die Arbeiter - und erleben Tesla als ganz schön rüden Arbeitgeber.

Ein lauer Sommerabend, laute Musik, das Publikum handverlesen - und unter dem Scheinwerferlicht glitzern die fabrikneuen Teslas: Die Verkaufspremiere des Tesla 3 Ende Juli in Fremont, nahe der Tesla-Fabrik am Rande des Silicon Valley, verlief ganz nach dem Geschmack von Unternehmenschef Elon Musk. Er wurde bejubelt, persönlich übergab der CEO die ersten 30 Fahrzeuge, die Teslas Weg in den Massenmarkt ebnen sollen. Plötzlich aber schlug Superoptimist Musk nachdenkliche Töne an. "Offen gestanden gehen wir durch die Produktionshölle", sagte der Tesla-Gründer. "Für mindestens sechs Monate, vielleicht sogar länger."

Juan Maldonado kann heute über Musks Auftritt im Sommer nur noch lachen: Der 48-jährige Amerikaner ist durch jene Hölle gegangen, von der Musk auf der Bühne sprach. Knapp vier Jahre schuftete Maldonado in Teslas Fabrik in Fremont. "In einem Zeitraum von insgesamt zehn Monaten mussten wir bis zu 72 Stunden die Woche arbeiten", erzählt der Monteur, der Akkus in die Tesla-S- und -X-Modelle schraubte. Sechs Tage in der Woche zwölf Stunden Schicht, dann ging er übermüdet für ein bisschen Schlaf nach Hause.

Arbeitsrevolte vor dem Durchbruch

Auch Owen und Demetric Diaz sind nicht mehr gut auf Elon Musk zu sprechen. Die beiden Afroamerikaner, Vater und Sohn, behaupten, in der Fabrik in Fremont systematisch rassistisch beschimpft und verunglimpft worden zu sein, ohne dass Vorgesetzte einschritten. Gemeinsam mit Lamar Patterson, einem weiteren Tesla-Mitarbeiter, haben sie ihren Arbeitgeber nun verklagt.

Das Unternehmen, so viel steht inzwischen fest, kommt mit der Produktion nicht nach. Nur 260 Tesla 3 konnte Musk bis Ende September ausliefern statt der versprochenen 2500. Dies liegt auch daran, dass viele Autos noch bis in den August per Hand zusammengeschraubt werden mussten und die Strukturen für eine Massenfertigung fehlten.

Dass Musk mehr verspricht, als er halten kann, hat es bei Tesla auch früher schon gegeben. Dann wird eben nachgearbeitet und alles in Bewegung gesetzt, um die Ziele doch noch zu erreichen. Doch mit dem Model 3 will Musk den Massenmarkt erobern - und damit den Beweis erbringen, dass seine Elektroschöpfung langfristig reüssieren kann, sprich: irgendwann Geld verdient. Ausgerechnet jetzt revoltieren die Mitarbeiter und werfen ihm schlechte Arbeitsbedingungen vor, machen sich Gewerkschaften für den Kampf bereit. Avantgardist Tesla droht just vor dem Durchbruch in die Niederungen der alten Autowelt abzurutschen - und entzaubert zu werden als Blechbieger, der seine Arbeiter offenbar schlechter behandelt als ein General Motors.

Seit anderthalb Jahrzehnten gibt Tesla selbstbewusst den Branchenschreck. Und obwohl die Verluste groß sind, stieg ...

