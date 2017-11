Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit leichten Gewinnen in den November gestartet. Der Leitindex SMI bewegte sich dabei den ganzen Tag über in einer engen Bandbreite von gut 40 Stellen unterhalb der 9'300-Punkte-Marke. Getragen wurde der Markt zunächst von positiven Vorgaben aus Übersee. Am Nachmittag kam der Schwung wegen durchzogener US-Konjunkturzahlen etwas abhanden.

Ausserdem hielten sich viele Investoren vor dem US-Zinsentscheid am Abend zurück. Dieser wurde zwar im Vorfeld als "Non-Event" eingestuft, weil der nächste Zinsschritt von den allermeisten Experten erst für Dezember erwartet wurde. Gleichwohl herrschte im Vorfeld naturgemäss etwas Unruhe. Abgesehen davon warten die Investoren auf den Entscheid des US-Präsidenten Donald Trump zur Nachfolge von Janet Yellen an der Spitze der US-Notenbank, mit dem noch diese Woche gerechnet wird. Die Berichtsaison machte hierzulande zur Wochenmitte Pause, ehe sie am Donnerstag wieder Fahrt aufnimmt.

Der SMI schloss 0,28% höher bei 9'267,82 Zählern, nachdem er am Vormittag den erstmaligen Sprung über die 9'300-Punkte-Schwelle seit zwei Wochen nur um Haaresbreite verpasst hatte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) stieg um 0,07% auf 1'506,04 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,33% auf 10'639,20 Stellen. Von den 30 wichtigsten Titeln gingen je 15 mit einem Plus und einem ...

