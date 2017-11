London - Auch am ersten Handelstag im November hat sich die Rally an den europäischen Börsen fortgesetzt. Ein schwächerer Euro, gute Gewinne und Prognosen der Unternehmen sowie die noch immer lockere Geldpolitik der EZB trieben Beobachtern zufolge die Kurse weiter nach oben. So stieg der EuroStoxx-50 erstmals seit mehr als zwei Jahren vorübergehend wieder über die Marke von 3700 Punkten. Am Ende stand für den Index ein Plus von 0,64 Prozent auf 3697,40 Punkte ...

