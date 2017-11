ZÜRICH (Dow Jones)--Die Schweizer Börse hat sich am Mittwoch trotz eines kleinen Kursfeuerwerks in Deutschland den anderen Plätzen in Europa angeschlossen und mit einem deutlich kleineren Plus geschlossen. Übergeordnet stützte die global robuste Konjunktur die Stimmung. Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 9.268 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursverlierer und 9 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 49,86 (Dienstag: 50,99) Millionen Aktien.

Unter den Einzelwerten litten Geberit weiter darunter, dass der Badausstatter jüngst die Prognose gesenkt und auch mit den sonstigen Geschäftszahlen nicht überzeugt hatte. Der Kurs gab um 2,3 Prozent nach.

Zweitschwächster Wert im SMI waren Lafargeholcim mit einem Minus von 1,2 Prozent. Laut den Analysten der Deutschen Bank dürfte der vom neuen Lafargeholcim-Chef Jan Jenisch erwartete Turnaround bei dem Zementhersteller schwerer werden als ihm dies zuvor bei Sika gelungen sei. Jenisch wolle zudem den Fokus auf das Wachstum in den Schwellenländern legen, die Analysten halten das Unternehmensportfolio dort aber für zu riskant.

Der Kurs des Bau- und Auomotive-Chemieherstellers Sika kam nach Gewinnen am Vortag um 0,7 Prozent zurück. Sika hatte den Kauf des US-Unternehmens Butterfield Color mitgeteilt. Zum Wert der Übernahme des Bodenspezialisten machte Sika keine Angaben.

Die Gewinnerliste wurde angeführt von Novartis mit einem Kursanstieg von 1,6 Prozent. Die Aktie hatte schon am Vortag deutlicher zugelegt, gestützt von der Beantragung einer weiteren Zulassung bei der US-Gesundheitsbehörde FDA.

November 01, 2017 12:54 ET (16:54 GMT)

