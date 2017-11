DAX haussiert nach Feiertagspause - Infineon und Volkswagen stark nachgefragt

Nach einem Tag Pause kannte der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) am Mittwoch kein Halten und sprang auf neue Rekordhochs. Dabei orientierten sich die Anleger vor allem an den anderen haussierenden Märkten aus den USA und Asien.

Das war heute los. DAX-Anleger haben den gestrigen bundesweiten Feiertag zum Erholen genutzt und griffen dafür heute umso beherzter bei Aktien zu. Auch Allerheiligen, der in den südlichen Bundesländern ein Feiertag ist, bremste die Laune in Form schwacher Umsätze kaum. Angetrieben von starken Vorgaben aus den USA und Asien sowie der Unterstützung durch den schwachen Euro ging es im DAX in Richtung 13.500 Punkte. Gute ADP-Arbeitsmarktdaten aus den USA hatten den Euro zeitweise unter 1,16 US-Dollar getrieben.

Das waren die Tops & Flops. Größter Gewinner im DAX war die Aktie des Chipherstellers Infineon (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004). Auslöser für Kursgewinne von zeitweise über 5 Prozent war eine positive Analysteneinschätzung. Ebenfalls gefragt war die Aktie der Deutschen Post (WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004). Ein Analystenkommentar hob die Aktie des Logistikers auf ein neues Rekordhoch.

