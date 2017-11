Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Mittwoch mit Schwung nach oben gegangen. Der DAX schloss 1,8 Prozent höher bei 13.466 Punkten. Neben dem DAX notierte auch der MDAX zur Wochenmitte auf Rekordniveau. Und es könnten noch ein paar Punkte hinzukommen. Nach den saisonal eher schwachen Monaten September und Oktober sind die Börsen nun in die saisonal guten Monate November und Dezember gestartet. Die Hoffnungen ruhen auf der Berichtssaison und überzeugenden Unternehmenszahlen. Dann könnt die Rally noch weiter gehen.

Anleger greifen im Automobilsektor zu

Die Aktien der großen Automobilhersteller wurden von Anlegern lange Zeit gemieden. Sowohl der Dieselskandal wie auch die neue Ära der E-Mobilität lieferten Argumente, erst einmal vorsichtig zu sein. Dies führte dazu, dass die Unternehmen mit einem niedrigen Vielfachen ihres Gewinns gehandelt wurden. Hier scheint momentan ein Umdenken stattzufinden. Denn noch lassen sich Autos "Made in Germany" gut verkaufen, wie die US-Absatzzahlen belegten. Dort konnte VW zum Beispiel den Verkauf zweistellig steigern, Audi verfehlte diese Marke nur knapp. VW stellte mit einem Plus von 4,8 Prozent den Gewinner im DAX, die Titel des Großaktionärs Porsche legten um knapp 4 Prozent zu.

Druck gab es dagegen bei Deutsche Telekom: Grund waren Berichte, nach denen Softbank die Fusionsverhandlungen für ihre Tochter Sprint mit T-Mobile US abgebrochen hat. Die Telekom-Aktie fiel um 1,9 Prozent. Auch Adidas notierten gegen den Markt 1,7 Prozent schwächer. Hier lieferte der US-Wettbewerber Under Armour eine Gewinnwarnung ab.

Kurssprünge im TecDAX

Im TecDAX schoss die Aktie von Nemetschek mit einem Plus von 8,3 Prozent auf Allzeithoch. Siltronic legten um 3,4 Prozent zu, hier hatten Kepler und am Feiertag MainFirst die Kursziele kräftig erhöht. Gegen den Trend verloren Evotec um 9,3 Prozent. Die Aktie des Biotechnologieunternehmens war jüngst mit dem Aufbau einer Short-Position eines Hedgefonds in den Fokus geraten und steht seitdem unter Abgabedruck.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 128,7 (Montag: 73,9) Millionen Aktien im Wert von rund 5,56 (Vortag: 3,30) Milliarden Euro. Es gab 24 Kursgewinner, fünf -verlierer und eine unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.465,51 +1,78% +17,28% DAX-Future 13.461,50 +1,81% +17,72% XDAX 13.465,94 +1,76% +17,63% MDAX 26.860,48 +0,78% +21,05% TecDAX 2.571,48 +1,04% +41,94% SDAX 12.043,28 +0,68% +26,51% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,61% -11 ===

