Rolling Meadows, Illinois (ots/PRNewswire) - Cambium Networks, (http://www.cambiumnetworks.com/) ein führender, weltweiter Anbieter drahtloser Netzwerklösungen, begeht das sechste Jahr, in dem man drahtlose Kommunikationssysteme für Netzwerkbetreiber und Kunden aus Industrie und Großunternehmen weltweit bereitstellt. "Die Nachfrage nach Breitbandanbindung wächst weiter", sagte Atul Bhatnagar, Präsident und CEO von Cambium Networks. "Die Kunden haben Lösungen von Cambium ausprobiert, Erfahrungen mit der erschwinglichen Qualität gemacht, die bereitgestellt wird, und integrieren die Technik in ihre End-to-End-Konnektivität. Wir lernen täglich von unseren Kunden und investieren in die Entwicklung von Lösungen, die in kommenden Jahren benötigt werden."



In den sechs Jahren seiner Tätigkeit hat Cambium Networks eine Reihe wichtiger Zielpunkte erreicht, um die Leistung drahtloser Anbindung bei Reduzierung der Kosten zu steigern.



- 14x14 massive MU-MIMO Konnektivität (https://www.cambiumnetworks.co m/products/pmp-distribution/pmp-450m/) liefert den besten Gigabit-Durchsatz der Branche in einem kleinen Bereich des RF-Spektrums. - End-to-End-Management drahtloser Netzwerke in der Cloud oder vor Ort (https://www.cambiumnetworks.com/products/management/cnmaestro/) beschleunigt die Bereitstellung und verbessert die Qualität des Dienstes. - Kostengünstige Verteilernetzwerke (https://www.cambiumnetworks.com/ products/pmp-distribution/epmp-2000/) mit Interferenztoleranz und Skalierbarkeit für Anwendungen der Konnektivität auf dem Lande. - Erweitertes Indoor- und Outdoor-WLAN für große Unternehmen (https://www.cambiumnetworks.com/products/wifi/) für Abdeckung mit hoher Kapazität.



Cambium Networks erhielt kürzlich von der Wireless ISP Association Auszeichnungen in den Kategorien Manufacturer of the Year, Product of the Year und Service of the Year. Das Unternehmen arbeitet eng mit Dienstanbietern weltweit zusammen und spendet Konnektivitätslösungen zur Unterstützung der Bildung und von Hilfsorganisationen und Familien nach Katastrophen. Ausrüstungen für drahtloses Breitband von Cambium Networks haben Menschen in vielen Situationen geholfen:



- Schnelle Einrichtung von Indoor- und Outdoor-WLAN zur Anbindung von Flüchtlingen in Griechenland (http://www.computerweekly.com/news/45 0302519/Disaster-Tech-Lab-brings-emergency-internet-to-refugee-camp s) in Partnerschaft mit Disaster Tech Lab. - Anbindung von Schulen und Hilfezentren (https://3fdumf3rqw5xx4mjgyw guwz9-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2017/09/CS_CNPT_Ea syweb_05122017.pdf) im Outback in Australien. - Einrichtung in einer Bibliothek und einem Gemeindezentrum (https:// www.cambiumnetworks.com/news-events/connecting-remote-communities-i n-illinois-cambium-networks-connects-the-town-of-pembroke-illinois- with-high-speed-wireless-broadband/) im verarmten, ländlichen Illinois. - Schnelle Bereitstellung von Breitband und WLAN-Konnektivität nach Hurrikan Harvey (https://medium.com/@codergv/helping-nerds-in-need- responding-to-hurricane-harvey-1280be2ec062).



Über Cambium Networks



Cambium Networks ist führender, weltweiter Anbieter zuverlässiger Breitbandlösungen, die Zugriff für Personen, Regionen und Einrichtungen schaffen, die bisher keinen besaßen. Mit einem umfassenden Portfolio zuverlässiger, skalierbarer und sicherer drahtloser Schmalband- und Breitband-Plattformen ermöglicht Cambium Networks Netzanbietern und Netzwerkbetreibern in Industrie, Unternehmen und Behörden die Einrichtung erschwinglicher und zuverlässiger Konnektivität hoher Leistung. Derzeit sind mehr als sieben Millionen Drahtlosgeräte des Unternehmens in vielen tausend anspruchsvollen Netzwerken in über 150 Ländern im Einsatz. Cambium Networks hat seinen Hauptsitz im Raum Chicago und verfügt über Zentren für Forschung und Entwicklung in den USA, Großbritannien und Indien. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über ein globales Netzwerk von Vertreibern seines Vertrauens. www.cambiumnetworks.com.



