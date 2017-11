Santa Monica, Kalifornien (ots/PRNewswire) -



In seinem auf WorldReligionNews.com (http://www.worldreligionnews.com/copyright-notice) am 27. Oktober veröffentlichten Artikel argumentiert Priester Jean Joseph Ecole, Emeritus Professor der französischen Université Catholique d'Angers, dass sowohl die ukrainische griechisch-katholische Kirche (UGCC) als auch die orthodoxe Kirche des Kyivanischen Patriarchats (UOC-KP) der Herausforderung gegenüberstehen, in Gebieten zu arbeiten, die sich außerhalb der Kontrolle des ukrainischen Staates befinden. Obwohl ihre Gemeinden immer noch der Führung bedürfen, fliehen die Priester aus der Ukraine und der Donbass-Region.



Vater Ecole betonte, dass sogar der Appell des Großerzbischofs Sviatoslav an den örtlichen Klerus, ihr Land und ihre Gemeindemitglieder in diesen schwierigen Zeiten nicht im Stich zu lassen, auf taube Ohren gefallen sei: Die Größe der griechisch-katholischen Gemeinde von Sewastopol hat sich in der Tat in letzter Zeit von 100 auf 40 Mitglieder reduziert.



Der Autor argumentierte, dass die auf der Krim lebenden Gläubigen sich vom Klerus im Stich gelassen fühlen und dass die wenigen Priester, die die Krim für kurze Zeit zum Predigen besuchen, von den Gläubigen nicht unbedingt positiv aufgenommen werden, weil sie meinen, dass die Kirche vor Ort ihre Pflicht nicht erfülle. Die Wanderpriester, die entweder aus Patriotismus oder Gedankenlosigkeit auf die Krim gehen, verstoßen häufig gegen russische Immigrationsgesetze, müssen Geldstrafen bzw. Vertragsstrafen zahlen, für die die örtlichen Gemeindemitglieder aufkommen müssen.



Aus diesem Grund behauptet Priester Ecole, dass die UGCC sich auf die UOC-KP verlassen sollte, die Gebietsgesetze einzuhalten. Die UOC-KP ist in der Tat sehr aktiv und registriert Gemeinden auf der ganzen Krim und ermutigt ihre angegliederten Priester, auf der Halbinsel zu wohnen und dort zu dienen. Gewiss kann man die Gründe, warum UOC-KP-Beamte sich bemühen, sich der neuen Autorität anzupassen, in Frage stellen. Die Angelegenheit des LLC "Crimean Orthodox Spiritual Center", die in diesem Artikel erwähnt wird, lässt Bedenken aufkommen, ob denn die UOC-KP-Beamten handeln, um das Wohlergehen der Kirche und die Bedürfnisse der Gläubigen sicherzustellen oder ob ihre Handlungen weniger noblen Motiven unterliegen, nämlich Geschäft und Profit.



Priester Ecole zog den Schluss: "Leider legen ähnliche Vorfälle den Grundstein für Gerüchte über eine Verfolgung der Ukrainer auf der ganzen Krim. Es ist also kein Wunder, dass ähnliche Gerüchte den Unwillen wirklich patriotischer ukrainischer Priester, ihren Status auf der Krim zu regeln, zum Gegenstand haben."



