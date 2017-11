Deutsche Banken werfen Auge auf Erste Banks "George" >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Mittags Mashup: Amag, Bawag, OMV, Erste... » Inbox: Übernahmefantasie bei Buwog gesehen Digitale Plattform der Erste Group: Deutsche Banken werfen Auge auf "George" Mit ihrer digitalen Plattform "George" will die Wiener Erste Group so etwas wie der iTunes Store im Banking werden. Deutsche Banken sind offenbar interessiert an dem Service. In anderen Ländern ist er bereits im Einsatz.

Den vollständigen Artikel lesen ...