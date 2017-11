Die US-Notenbank Fed hält vorerst die Füße still. Die Währungshüter um Fed-Chefin Janet Yellen beließen den Leitzins am Mittwoch in der Spanne von 1,0 bis 1,25 Prozent. Experten hatten genau damit gerechnet. Die Notenbank hat die Zinszügel 2017 bereits zwei Mal angezogen und will noch dieses Jahr nachlegen, falls die Wirtschaft mitspielt.

