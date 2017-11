Gegenüber dem Euro stieg der Kurs auf zuletzt 1,1658 CHF und damit auf Tagessicht den höchsten Stand. Auch zum US-Dollar legte der Franken auf 1,0034 CHF zu, was ebenfalls dem höchsten Kurs der letzten 24 Stunden entspricht. Das Währungspaar EUR/USD rührte sich in den Abendstunden per Saldo hingegen praktisch nicht von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...