NEW YORK (dpa-AFX) - Die Sitzung der US-Notenbank Fed hat den US-Aktienmarkt zur Wochenmitte kalt gelassen. Die Aussagen der Notenbanker um die Präsidentin Janet Yellen enthielten Beobachtern zufolge kaum etwas Neues, so dass sich die Kursreaktionen in überschaubaren Grenzen hielten. Der Dow Jones Index stieg am Mittwoch um 0,25 Prozent auf 23435,01 Punkte. Er hatte zuvor im frühen Handel ein Rekordhoch erreicht, ebenso wie der marktbreite S&P-500 und der technologielastige Nasdaq-100. Nach der Oktober-Rally rechnen nun immer mehr Marktakteure mit einer Rally zum Jahresende.

Die US-Notenbank Fed hatte den Leitzins nicht verändert, hält sich aber die Möglichkeit einer Anhebung im Dezember offen. Darauf deuten Äußerungen der Fed selbst sowie Kommentare von Analysten hin. Der Zinsentscheid vom Mittwoch stand ohnehin im Schatten der Führungsdebatte. Nach wie vor ist unklar, wer ab dem kommenden Jahr die wohl mächtigste Notenbank der Welt führen wird. Es wird erwartet, dass US-Präsident Donald Trump am Donnerstag für mehr Klarheit sorgt.

Der S&P 500 legte um 0,16 Prozent auf 2579,36 Punkte zu. Der Nasdaq 100 , der zuletzt drei Tage in Folge auf Rekordstände gestiegen war, schloss prozentual unverändert bei 6248,65 Punkten./bek/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0191 2017-11-01/21:17