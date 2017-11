Der Bundesnationalrat der VAE (Federal National Council, FNC), der beratende Rat und das parlamentarische Gremium der VAE organisierten in Zusammenarbeit mit dem Emirates Red Crescent einen Feldbesuch für eine Delegation von Mitgliedern des Europäischen Parlaments (MEPs) der Parlamentarischen Freundschaftsgruppe "EU-VAE Parlamentarische Freundschaftsgruppe" im VAE-Jordanien Mrajeeb Al Fhood-Camp für syrische Flüchtlinge.

Der Besuch ist der erste seiner Art seit der Eröffnung des Lagers im April 2013 durch eine Delegation des Europäischen Parlaments zur Unterstützung der unglückseligen Flüchtlinge des syrischen Bürgerkriegs. Das von den VAE finanzierte Camp versorgt derzeit 9.700 syrische Flüchtlinge mit qualitativ hochwertiger Gesundheitsversorgung, Unterkunft und Bildung.

Während des Besuchs betonte EU-Abgeordneter Antonio López-Istúriz, Präsident der Parlamentarischen Freundschaftsgruppe EU-VAE, Generalsekretär der Europäischen Volkspartei und Mitglied des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, dass die EU das anhaltende Engagement der VAE für die Unterstützung regionaler und globaler Bemühungen um Schutz und Hilfe für Flüchtlinge und Vertriebene in der ganzen Welt und insbesondere im Nahen Osten würdigt.

Antonio López-Istúriz fügte hinzu, dass der Ansatz der VAE bei der Unterstützung syrischer Flüchtlinge mit den Werten des Landes und seinem festen Glauben an die Menschenwürde und die Menschenrechte in Einklang stehe. Seit Beginn der Syrienkrise haben die VAE mehr als 127.000 Syrern eine Aufenthaltserlaubnis erteilt. Sie haben sich außerdem bereit erklärt, in den nächsten fünf Jahren über 15.000 syrische Flüchtlinge aufzunehmen, um sich der syrischen Gemeinschaft der VAE mit 242.000 Einwohnern anzuschließen. Mehr als 200 Nationalitäten sind in den VAE beheimatet.

Antonio López-Istúriz sagt: "Es ist für uns Europäer wichtig, weil dies beweist, dass die EU und die VAE gemeinsame Werte und Sorgen teilen, insbesondere im Hinblick auf die Unterstützung der syrischen Flüchtlinge. Wir waren sehr beeindruckt von den allgemeinen Diensten und der Hilfe, die für die Syrer hier im Flüchtlingslager Mrajeeb Al Fhood geleistet werden.

Dr. Amal Al Qubaisi, Präsident des FNC, erklärte: "Die VAE haben eine solide Erfolgsbilanz bei der Umsetzung von Wohltätigkeits-, Hilfs- und humanitären Initiativen. Die VAE gehören zu den größten internationalen Gebern pro Kopf und wurden 2016 als weltweit wichtigster Geber eingestuft. In den vergangenen zwei Jahren haben die VAE humanitäre Hilfe in Höhe von über 854 Millionen US-Dollar für syrische Flüchtlinge geleistet."

