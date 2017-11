- Der benutzerfreundliche Druckservice steht ab sofort in Deutschland, Belgien, Frankreich, den Niederlanden, Spanien und dem Vereinigten Königreich zur Verfügung.



- Mit Canva lassen sich nun Visitenkarten, Flyer, Poster, Einladungen und Briefköpfe entwerfen und drucken.



- Canva ist in mehr als 42 Sprachen erhältlich, u. a. Deutsch, Spanisch, Französisch, Russisch und Portugiesisch.



Sydney (ots/PRNewswire) - Das Online-Design-Tool Canva (http://www.canva.com/) hat die Markteinführung von Canva Print in Europa angekündigt. Canva Print ist ein neuer kostenpflichtiger Dienst, über den Poster (Fotodruck), Visitenkarten, Flyer, Postkarten, Einladungen und Briefköpfe von Entwürfen in Canva bestellt werden können. Der On-Demand-Druckservice steht Canva-Nutzern in 29 Ländern zur Verfügung, u. a. in Deutschland, Belgien, Frankreich, den Niederlanden, Spanien und dem Vereinigten Königreich.



Ainhoa Emaldi Azcue von Canva Print erklärte, dass dieser Dienst der nächste logische Schritt für Canva-Nutzer sei, die ihren Design- und professionellen Druckprozess vereinheitlichen möchten.



"Mit Canva lassen sich Designs mühelos online erstellen. Der Dienst bietet tausende Vorlagen für nahezu alles, z. B. Speisekarten für Restaurants, Hochzeitseinladungen und Veranstaltungsposter. Obwohl Canva-Designs online geteilt werden können, müssen viele Nutzer unserer kreativen Gemeinschaft ihr Werk dennoch über den Druck zum Leben erwecken."



"Und genau hier kommt Canva Print ins Spiel: Wir bieten einen Rundum-Shop, damit Nutzer ihr kreatives Potential entfalten können - von der Inspirationssuche zum schönen Design und letztlich der Option, das Design in einem beliebigen Format zu teilen, sei es online oder in Druckform."



Ainhoa beendete seine Ausführungen mit den Worten: "Mit nur einem einzigen Button-Klick macht es Canva Print erstaunlich einfach, Designs professionell drucken zu lassen und an die Haustür zu liefern. Wir garantieren, dass Sie zu 100 % mit der Qualität unserer Drucke zufrieden sein werden."



Neben europäischen Ländern ist Canva Print zudem in den USA und in Australien erhältlich. Weitere Länder sind in Planung. Das Unternehmen verfolgt zudem die Absicht, ihre Druckdienste im kommenden Jahr auf Bekleidungsstücke und andere Formate auszudehnen.



Nähere Informationen zu Canva Print unter www.canva.com/print. Deutschland: https://www.canva.com/de_de/drucken/ Frankreich: https://www.canva.com/fr_fr/imprimer/ Spanien: https://www.canva.com/es_es/imprimir/ Norwegen: https://www.canva.com/nb_no/trykk/ Dänemark: https://www.canva.com/da_dk/print/ Italien: https://www.canva.com/it_it/stampare/ Polen: https://www.canva.com/pl_pl/drukowac/ Portugal: https://www.canva.com/pt_pt/imprimir/ Schweden: https://www.canva.com/sv_se/utskrift



