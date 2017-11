Der britische Verteidigungsminister Michael Fallon ist im Zuge eines Sex-Skandals zurückgetreten. Keine gute Nachricht für die Premierministerin - sie hat nun einen Verbündeten weniger im Kabinett.

Der britische Verteidigungsminister ist im Zuge eines Sex-Skandals in Westminster zurückgetreten. Sein Verhalten in der Vergangenheit habe nicht den Standards entsprochen, die er an die Angehörigen des Militärs stelle, erklärte Michael Fallon in seinem Rücktrittsschreiben an die britische Premierministerin am Mittwochabend. Deshalb lege er sein Amt nieder. Ein Nachfolger wurde noch nicht ernannt, die Premierministerin nahm den Rücktritt jedoch an.Für Premierministerin Theresa May ist der Rücktritt von ...

