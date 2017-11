Tiefrote Zahlen: Teslas Quartalsbericht ist schlechter ausgefallen als von Analysten erwartet. Der Elektroautobauer muss den bisher höchsten Quartals-Fehlbetrag verkraften. Der Umsatz wiederum überraschte die Anleger.

Der Elektroautobauer Tesla ist im dritten Quartal stärker als erwartet in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich fiel ein Verlust in Höhe von 619 Millionen Dollar (533 Mio Euro) an, wie der Konzern von Tech-Milliardär Elon Musk am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte.

Es war der höchste Fehlbetrag, den Tesla bislang in einem Quartal verkraften musste. Im Vorjahreszeitraum hatte die Firma 22 Millionen Dollar verdient. Anleger reagierten enttäuscht, die Aktie fiel nachbörslich zunächst um drei Prozent.

Der Umsatz kletterte ...

