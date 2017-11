Facebook behält die Nase vorn und zieht mit einem höheren Gewinnwachstum an Google vorbei. Doch in Zukunft könnten die Gewinne geringer ausfallen: Zuckerberg kündigt Investitionen zur Stärkung der Sicherheit an.

Im Ringen um Platz eins im Werbegeschäft trumpft Facebook im Vergleich zu Google mit einem deutlich höheren Gewinnwachstum auf. Das Nettoergebnis kletterte im dritten Quartal dank boomender Werbeeinnahmen um 79 Prozent auf 4,7 Milliarden Dollar, wie das weltgrößte Online-Netzwerk am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte.

Damit setzte sich das Unternehmen aus Menlo Park in Kalifornien, zu dem auch die Foto- und Videoapp Instagram und der Messenger-Dienst Whatsapp gehören, von seinem Konkurrenten Google ab. Dessen Mutterkonzern Alphabet fuhr von Juli bis September zwar mit 6,7 Milliarden Dollar einen höheren Gewinn ein, kam aber nur auf einen Zuwachs von 33 Prozent.

Firmengründer und -chef Mark Zuckerberg deutete allerdings an, dass demnächst die Gewinne aufgrund von Investitionen in die ...

