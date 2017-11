Singapur (ots/PRNewswire) - Am 1. November hat huobi.coms globale Website für professionelle Investoren huobi.pro drei neue Token eingeführt: 0x (ZRX), Kyber (KNC) und Airswap (AST). Dies ist bereits die zweite neue Kryptowährung auf der Plattform. Am 26. Oktober wurde bereits die Unterstützung für den USDT-Handel bekanntgegeben.



Die Marketingabteilung bei huobi.pro erklärt, dass die Plattform Börsen- und Handelsgeschäfte für digitale Assets sowie Peer-to-Peer-Handel zwischen gesetzlichen Zahlungsmitteln und digitalen Assets ermöglicht. Die Plattform wird in erster Linie von professionellen Händlern aus aller Welt genutzt.



Chinas führende Handelsplattformen, einschließlich huobi.pro, konzentrieren sich in Zukunft auf ihr Auslandsgeschäft. huobi.pros Marketingabteilung erklärte weiter, dass der Schwerpunkt derzeit auf Singapur, Hongkong und Südkorea liegt und man weiterhin im digitalen Währungsgeschäft aktiv sein will.



Die drei genannten Token sind für dezentralisierte Tauschgeschäfte vorgesehen. Handelsgeschäfte können durch das individuelle Digital-Asset-Konto des Kontoinhabers abgewickelt werden, ohne dass man sich für ein Börsenkonto registrieren muss. Verwahrungsdienste für Fonds oder Kontoschlüssel sind bei dieser Börsenart allerdings ausgeschlossen, um moralische Risiken bei den Tauschgeschäften zu vermeiden.



Laut Aussage des Gründers von Kyber kann Kyber durch die Kooperation mit huobi.pro die Token-Community beleben und die verfügbare Liquidität für Transaktionen erhöhen.



