Großbritanniens Politiker - Labour wie Tories - haben offenbar massiv Frauen sexuell belästigt. Das Sittenbild ist bemerkenswert.

Der britische Verteidigungsminister Michael Fallon ist von seinem Amt zurückgetreten. Er habe in der Vergangenheit nicht die hohen Standards erfüllt, die von den Streitkräften verlangt würden, erklärte der konservative Politiker am Mittwochabend. Einem Zeitungsbericht zufolge soll der heute 65-Jährige im Jahr 2002 einer Radiomoderatorin ans Knie gefasst haben. Premierministerin Theresa May hatte am Mittwoch angekündigt, sollte es Hinweise oder Belege für Fehlverhalten geben, werde dies Konsequenzen haben. Nach einer Welle von Missbrauchs-Vorwürfen gegen Parlamentsabgeordnete hatte die britische Premierministerin Theresa May die Parteichefs am Mittwoch zu einem Treffen zu dem Thema eingeladen. Zuvor hatte eine Journalistin Mays konservativem Stellvertreter Damian Green vorgeworfen, ihr die Hand aufs Knie gelegt und ihr eine anzügliche Textnachricht geschickt zu haben. May ordnete eine Untersuchung der Vorwürfe an. Sie habe alle Parteichefs für Anfang kommender ...

