Branchenexperten diskutieren auf Jahresveranstaltung Innovationen im Außendienst und Vision einer digitalen Industriezukunft

ServiceMax von GE Digital, dem führenden Anbieter von Field-Service-Management Lösungen, kündigt die jährliche Kundenkonferenz Maximize vom 7. bis 8. November in Berlin, Deutschland an. Maximize Berlin 2017 vereint mit seinen Session-Tracks zu den Themen Service Transformation, Produktstrategie, Service Industry Trends und Service-Technologie, herausragende Führungskräfte aus der globalen Außendienstbranche zu einem dichten Lern- und Kollaborationsprogramm.

Maximize Berlin 2017 ist mit weltbekannten Referenten wie dem in Großbritannien geborenen Astronauten Michael Foale vertreten, der eine Keynote-Session über die Bewältigung kritischer ungeplanter Ausfallzeiten und die Bereitstellung von Außendienstleistungen hält. Die zweitägige Veranstaltung bietet außerdem Breakout-Sessions zu einer Vielzahl von Themen, wie z. B. der Zukunft der Technikerbefähigung mit Chatbots und Augmented Reality und erfolgreiche Fallstudien zur mobilen Transformation.

"Wir sind begeistert von der Leidenschaft und dem Enthusiasmus unserer Referenten und Gäste bei unserer Veranstaltung", sagte Dave Yarnold, CEO, ServiceMax von GE Digital. "Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam die nächsten Schritte in Richtung eines Zeitalters voll proaktiver und vorausschauender Servicebereitstellung gehen werden, ohne ungeplante Ausfallzeiten in Kauf nehmen zu müssen, da wir gemeinsam an neuen Strategien und der Anwendung intelligenter Technologien in der Praxis arbeiten."

Maximize Berlin 2017 Keynote-Referenten sind u. a:

Michael Foale, NASA Astronaut

NASA Astronaut Luc Verbist, Chief Information Officer Vinçotte

Chief Information Officer Vinçotte Anup Sharma, Vice President, Chief Information Officer und Chief Application Architect bei GE Digital

Vice President, Chief Information Officer und Chief Application Architect bei GE Digital Dave Yarnold, CEO, ServiceMax von GE Digital

CEO, ServiceMax von GE Digital Audrey Hazak , Senior Vice President Global Field Services Business Development für Europa, Schneider Electric

, Senior Vice President Global Field Services Business Development für Europa, Schneider Electric Jessica Tan, Chief Product Officer, Thermondo

Maximize Berlin Veranstaltungsinfos:

7. November 8. November 2017; Grand Hyatt Berlin, Deutschland

Für weitere Informationen: www.servicemax.com/maximize/europe

Über ServiceMax

ServiceMax von GE Digital steht an der Spitze einer internationalen Branche für Außendienstmanagement-Software weltweit ein geschätzte 25 Milliarden US-Dollar schwerer Markt. Das Unternehmen schafft Lösungen für die 20 Millionen Menschen weltweit, die in Dutzenden von Branchen Maschinen installieren, warten und reparieren, und ist damit der führende Anbieter vollständiger mobiler und cloudbasierter End-to-End-Technologien für den Bereich.

