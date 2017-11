Das Bundesfinanzministerium sieht keinerlei Spielraum für die hochfliegenden Ausgaben-Träume der Jamaika-Verhandler.

Die Verhandler über eine Jamaika-Koalition können nach Darstellung des Bundesfinanzministeriums mit keinerlei zusätzlichem Finanzspielraum durch einen Milliardenüberschuss im Bundeshaushalt 2017 kalkulieren. "Wir gehen davon aus, dass der Haushalt ausgeglichen sein wird", sagte eine Sprecherin des Ministeriums am Mittwoch. Sie dementierte damit einem Bericht des Spiegel, der behauptet hatte, im Finanzministerium werde inzwischen mit einem Überschuss von rund 14 Milliarden Euro in diesem Jahr gerechnet. Ob die aktuelle Steuerentwicklung noch bislang nicht bekannten Finanzspielräume für die kommenden Jahre eröffnet, wird die in der nächsten Woche anstehende neue amtliche Steuerschätzung zeigen. In Unionskreisen war nach dem Magazinbericht der Vorwurf erhoben worden, mit Blick auf die Sondierungen zu einer möglichen Jamaika-Koalition werde von interessierter Seite versucht, finanzielle Spielräume aufzudecken, wo es gar keine gebe. Die ausgabenwirksamen Wünsche und ...

