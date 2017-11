Russland und China wollen die russische Kreditkarte Karta Mir als Alternative zu den US-Anbietern Mastercard und Visa positionieren.

Russland und China könnten sich zusammenschließen, um ihre nationalen Zahlungssysteme miteinander zu verbinden und damit westlichen Alternativen Konkurrenz zu machen, sagte der russische Ministerpräsident Dmitri Medwedew am Mittwoch auf einer Veranstaltung in Peking laut Newsweek. Das Magazin verweist auf die gemeinsamen Bestrebungen von Russland und China, "die Dominanz des Dollars zu erschüttern". Russland und China spielen mit dem Gedanken, ihre Zahlungssysteme miteinander zu verweben, berichtet Reuters. Die globale Finanzstruktur müsse ausgewogener sein. So könnten Probleme mit US-Systemen vermieden werden, ergänzte Medwedew und verwies ausdrücklich auf die amerikanischen Kreditkartenfirmen Visa und Mastercard. Details nannter er nicht. Russland hat nach den Sanktionen des Westens im Zuge des Ukraine-Konflikts sein ...

