Russland hat den Niederlanden ein Ultimatum gestellt: Der KLM droht eine Luftraum-Sperrung mit weitreichenden Folgen für das Asien-Geschäft.

Russland droht, seinen Luftraum für niederländische Flugzeuge zu schließen, nachdem der Flughafen Schiphol-Amsterdam die Landerechte für das russische Frachtunternehmen Air Bridge Cargo (ABC) annulliert hat. Das Unternehmen will seine Aktivitäten am niederländischen Flughafen ausweiten, berichtete die Zeitung Telegraaf. Laut der Veröffentlichung hat Russland den Niederlanden bis nächsten Samstag Zeit eingeräumt, das Problem zu lösen, berichtet die TASS. Russlands Hauptforderung ist es, ABC am niederländischen Flughafen weiter operieren zu lassen und nicht auf den Flughafen Lüttich in Belgien ausweichen zu müssen. "Ich weiß, dass die Verhandlungen zwischen Moskau und Den Haag auf hoher Ebene laufen, aber ich kenne die Einzelheiten nicht. Ich hoffe, dass das Problem gelöst wir. Es wäre besser für alle," sagte Henk-Jan van der Kader, der Leiter der niederländischen Niederlassung von ABC in einem Interview mit dem Telegraaf. Sollte es zu keiner Einigung ...

