In dem Bestreben, der kommenden Cashew-Saison in Tasania und der steigenden Nachfrage nach hoher Qualität und verlässlichem Service zu dienen, gab die CAM CGM Group den Start von Mtwara Express, ab 1. November, in Ergänzung der aktuellen 6 direkten East Africa Services bekannt. Der Service wird gänzlich von der CMA CGM Group mit einer Flotte betrieben, die 3 Schiffe von bis zu...

Den vollständigen Artikel lesen ...