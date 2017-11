Maersk Line wurde zum "Container Operator of the Year" bei den jährlich stattfindenden Lloyd's List Asia Awards, in Singapur ernannt. Maersk Line bekam den Preis für kontinuierliche Netzwerkfortschritte, marktführende digitale Lösungen und Handelsfinanzierung, was den Kunden ermöglicht, ihr Geschäft auszudehnen und neue Märkte zu erreichen. Von...

Den vollständigen Artikel lesen ...