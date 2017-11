Biovivo war auf der 9. Ausgabe der Fruit Attraction präsent. Die neue Marke von HaciendasBio brachte ihr Angebot an Obst und Gemüse mit, mehr als 40 Kategorien, die 95% der Sorten repräsentieren, die in Spanien konsumiert werden. Das wichtigste Ziel von Biovivo ist es, als die erste "Multi-Referenz"-Marke von Bio-Obst und -Gemüse bekannt zu werden, die in dem...

Den vollständigen Artikel lesen ...