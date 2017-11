Die Rally an der Börse in Tokio geht weiter: Der Nikkei zieht zum Start in den Donnerstag auf ein 21-Jahres-Hoch. Auch der Topix legt zu. Zu den größten Gewinnern zählt Honda.

Die Tokioter Börse hat ihren Höhenflug am Donnerstag fortgesetzt. Ermutigende Unternehmensbilanzen trieben den Leitindex Nikkei zeitweise erneut ein 21-Jahres-Hoch. Bis zum Mittag stieg er um 0,2 Prozent auf 22.458 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index legte 0,3 Prozent auf 1791 Zähler zu. Zu den größten Gewinnern zählte Honda. Der ...

