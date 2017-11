ROSTOCK (dpa-AFX) - Rund 100 Experten aus Verkehrswirtschaft, Wissenschaft und Politik kommen am Donnerstag (9.00 Uhr) in Warnemünde zum sogenannten Baltischen Verkehrsforum zusammen. Im Fokus der Fachtagung steht in diesem Jahr die Zukunft der Fähr- und RoRo-Schifffahrt im Ostseeraum, wie die Veranstalter mitteilten. Neue Umweltschutzvorschriften und sich verändernde politische und wirtschaftliche Beziehungen zwischen den Ostseeanrainern stellten die Branche vor Herausforderungen. Auch mögliche Auswirkungen einer festen Fehmarnbelt-Querung auf den Seeverkehr im Nordosten sollen diskutiert werden. Veranstaltet wird das seit 2003 bestehende Forum von der Deutschen Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft./fhs/DP/tos

