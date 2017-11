Die Produktion des Heilsbringers Model 3 läuft auch nach Monaten alles andere als rund. Das kostet den Elektro-Pionier viel Geld. Und dann droht auch noch Ärger mit den Mitarbeitern.

Schon vor Veröffentlichung der Zahlen stand fest: Das drittel Quartal war kein leichtes für Tesla. Man könnte sogar sagen, dass es wie ein Sinnbild für die bewegte Geschichte des Elektroautobauers war: Ein vielversprechender Start, doch die harte Landung folgte prompt - und an der Börse stört das niemand.

Es war ein warmer Sommerabend, als Tesla-Chef Elon Musk zu Beginn dieses dritten Quartals einen seiner größten Triumphe feierte. Er übergab die ersten 30 Exemplare des Model 3 an seine Kunden. Das Elektroauto für den Massenmarkt, für das mehrere hunderttausend Menschen eine Reservierung für 1000 Dollar hinterlegt hatten, schien zum Greifen nah. Doch am Ende des Quartals war die Euphorie schon wieder verflogen.

Statt der versprochenen 1500 Autos bis zum 30. September konnte Tesla gerade einmal 260 Model 3 bauen. Selbst im August, als die schwierige Fertigung des Mittelklassemodells bereits am Laufen war, hatte der Autobauer die Prognose von 1500 Exemplare als Quartalsziel ausgegeben. Dass dieses bereits gekappte Ziel so deutlich verfehlt wurde, begründete Tesla lediglich mit "Produktionsengpässen".

Eigentlich sollte eine hochautomatisierte Fertigung die Produktion des Model 3 besonders einfach und vor allem günstig machen. Um zum Produktionsstart die Komplexität gering zu halten, sind die ersten Exemplare des in der Grundausstattung rund 35.000 Dollar teuren Model 3 nur mir einer bestimmten Ausstattung und eingeschränkten Wahlmöglichkeiten für die Kunden erhältlich. Doch all das half offenbar nicht: Die Roboter laufen nicht, sämtliche Fahrzeuge des Model 3 wurden aufwändig von Hand zusammengeschraubt.

In einem anderen Punkt schlägt sich die hochautomatisierte Fertigung aber schon nieder - bei den Ausgaben. Die hohen Kosten für den Angriff im Massenmarkt haben Tesla im dritten Quartal stärker als erwartet in die roten Zahlen gedrückt - obwohl der Umsatz um knapp 30 Prozent auf 3,0 Milliarden Dollar stieg. Unter dem Strich fiel ein Verlust in Höhe von 619 Millionen Dollar an, wie der Konzern nach US-Börsenschluss mitteilte. Es ist der höchste Fehlbetrag, den Tesla seinen Investoren bislang in einem Quartal zugemutet hat.

Insgesamt stellte Tesla im dritten Quartal 25.336 Fahrzeuge her und lieferte 26.150 aus. Beim Absatz entspricht das einem Anstieg von 4,5 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum. Der Großteil der Auslieferungen, genau 14.065 Fahrzeuge, entfiel auf die Luxus-Limousine Model S. Von dem seit September ...

Den vollständigen Artikel lesen ...