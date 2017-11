Während Mark Zuckerberg neue Rekordzahlen vorlegt, beantwortet sein Vorstand dem US-Senat peinliche Fragen. Bislang perlt die Russland-Affäre spurlos an Facebook ab. Aber das könnte sich bald ändern.

Colin Stretch hatte einen schlechten Tag. Der Chef-Syndikus von Facebook sah sich am Mittwoch in Washington ziemlich wütenden US-Senatoren gegenüber. Facebooks oberster Anwalt musste einräumen, dass russische Wahlpropaganda 2016 nicht wie zunächst angegeben 126 Millionen US-Bürger erreicht hatte, sondern "um 150 Millionen", wenn man Facebooks Foto- und Video-Plattform Instagram mit einrechnet.

Das verärgerte die Volksvertreter ebenso wie die Tatsache, dass sich weder von Google, noch von Twitter oder von Facebook die Vorstandschefs die Mühe gemacht hatten, nach Washington zu kommen. Sie hatten es vorgezogen, im Silicon Valley zu bleiben.

Und Facebook-Chef Mark Zuckerberg musste nun ausgerechnet an dem Tag gestiegene Nettogewinne präsentieren, an dem im Senat Vorwürfe laut wurden, das Unternehmen habe viel zu spät und zu gering auf missbräuchliche Werbung reagiert. Das Nettoergebnis war im dritten Quartal 2017 dank boomender Werbeeinnahmen um glatte 79 Prozent auf 4,7 Milliarden Dollar gestiegen. Das war noch weit kräftiger als der Umsatzanstieg um 47 Prozent auf 10,33 Milliarden Dollar. Trotzdem fiel der Aktienkurs an der Wall Street nachbörslich nach einem kurzen Plus um bis zu 1,8 Prozent.

Denn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...