NEWARK/BERLIN (dpa-AFX) - Mit einem Portfolio von 22 wöchentlichen Sendungen startet Audible eine Podcast-Offensive. Ab Donnerstag stellt die Amazon -Tochter ihren Abonnenten unter anderem Sendungen mit den Comedians Micky Beisenherz und Oliver Polak, den Journalisten Jörg Thadeusz und Nina Ruge oder der Autorin Ronja von Rönne zur Verfügung. Hinzu kommen Kooperationen mit Medienmarken wie "Der Spiegel", "Vice", "Galore", "Titanic" und "11 Freunde".

"Jeder Hörer soll mindestens einen Podcast finden, den er jede Woche regelmäßig hören will", sagt Paul Huizing, Programmverantwortlicher der Audible Original Podcasts in Deutschland. Zu den 17 extra für den deutschen Markt entwickelten Reihen kommen fünf englischsprachige. Darüber hinaus sollen in Zukunft monatlich jeweils zwei neue Podcasts starten.

Audible gehört zum weltgrößten Online-Einzelhändler Amazon./wck/DP/zb

