Apple: Ganz andere Maßstäbe - auch für die Aktie?

Ab Freitag werden die ersten iPhone X an Kunden ausgeliefert. Zumindest an die Glücklichen, die sich frühzeitig das neue Spitzenmodell aus dem Hause Apple (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005) vorbestellen konnten. Für alle anderen heißt es: warten. Nicht jedoch auf die neuesten Apple-Geschäftszahlen. Diese gibt es schon heute Abend nach US-Börsenschluss.

Wie stark ist stark? Es sollte einmal mehr ein starkes Geschäftsquartal gewesen sein. Auch wenn zwischendurch Spekulationen die Runde machten, die iPhone-Modelle "8" und "8 Plus" würden sich nur schleppend verkaufen, da ohnehin jeder auf das iPhone X warten würde. Apple selbst hatte zuletzt für sein viertes Geschäftsquartal 2016/17 (Ende September) ein Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr um 4,6 bis 11,0 Prozent auf 49 bis 52 Mrd. US-Dollar in Aussicht gestellt. Analysten gehen im Schnitt von einem Wert von 50,79 Mrd. US-Dollar aus, was einem Plus von 8,4 Prozent entsprechen würde.

Dieses Mal ist es anders. In den vergangenen Jahren hatte Apple noch Ende September mit dem Verkauf seines neuesten Spitzenmodells begonnen, so dass die Verkäufe auch immer in die Geschäftszahlen für das September-Quartal eingeflossen sind. In diesem Jahr ist die Sache jedoch anders, da das iPhone X erst am 3. November in den Verkauf geht. Also rechtzeitig vor dem Weihnachtsgeschäft wenigstens. Und wie wir wissen, ist dieses für Apple besonders wichtig. Doch auch zwischen Juli und September dürfte Apple nicht am Hungertuch genagt haben. Analysten sehen beim bereinigten Gewinn je Aktie einen satten Sprung von 1,50 US-Dollar im Vorjahr auf nun 1,87 US-Dollar.

