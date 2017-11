Wer über Ländergrenzen hinweg Geld überweisen will, muss häufig hohe Gebühren zahlen. Einige Finanz-Start-ups wollen das ändern. Eines von ihnen hat gerade millionenschwere Unterstützung von Investoren bekommen.

Grenzüberschreitende Zahlungen gehören zu den letzten verbliebenen Leistungen, mit denen Banken noch viel Geld verdienen können. Das weckt auch Begehrlichkeiten bei jungen Finanztechnologie-Start-ups. Eines von ihnen heißt Transferwise, wurde 2011 in London gegründet und hat gerade eine Finanzierungsrunde über stolze 280 Millionen Dollar abgeschlossen. Co-Gründer und Geschäftsführer Kristo Käärmann freut sich im Gespräch mit dem Handelsblatt besonders über das breite Spektrum der Investoren: "Wir haben nicht nur Star-Investoren aus dem Silicon Valley, sondern mit Old Mutual Global Investors nun auch einen Geldgeber, der üblicherweise eher konservativ agiert." Aus dem Silicon Valley kommt als zweiter Hauptinvestor das Venture-Capital-Unternehmen IVP, das schon in Twitter, Dropbox und Snap investiert hat. Auch bisherige Investoren wie Richard Branson und Andreessen Horowitz haben sich erneut beteiligt.

Der grenzüberschreitende Zahlungsverkehr ist ein riesiger Markt. Laut einer Studie der Unternehmensberatung McKinsey aus dem vergangenen Jahr geht es jährlich um Transaktionen in Höhe von etwa 162 Billionen Dollar - wobei das Gros auf Geschäftskunden entfällt. Zu den größten Akteuren gehören neben Banken seit Jahrzehnten auch Dienstleister wie Western Union und MoneyGram. Fintechs bilden nun eine neue Gruppe von Wettbewerbern. Dank moderner Technologie unterbieten sie die traditionellen Anbieter bei den Gebühren und bieten zugleich einen hohen Bedienkomfort. Neben Transferwise gibt es beispielsweise WorldRemit, Revolut und Azimo. Während diese drei vorwiegend auf Privatkunden zielen, will sich Transferwise vor allem auf Selbständige und kleinere Unternehmen fokussieren.

Die Idee zu seinem Start-up, das er gemeinsam mit Taavet Hinrikus gründete, hat Käärmann schnell erklärt: "Die Gebühren für internationalen Geldtransfer sind ein gesellschaftliches Problem. Für Verbraucher entstehen dadurch jedes Jahr Kosten zwischen 160 und 200 Milliarden Dollar", so der 37-Jährige. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...