=== *** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 9 Monate (10:30 PK), Frankfurt *** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC) und Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q, Bad Homburg *** 07:00 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Ergebnis 3Q, Zürich *** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 3Q, Zürich *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 3Q, Amsterdam 07:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 1H, Hamamatsushi *** 07:30 DE/Fielmann AG, Ergebnis 3Q, Hamburg *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 3Q, Metzingen *** 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q, Lübeck 07:30 DE/Comdirect Bank AG, Ergebnis 3Q, Quickborn 07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Ergebnis 3Q, Asslar *** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 3Q, Paris *** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 2Q, London *** 08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 3Q, Den Haag *** 09:15 DE/Hellofresh SE, Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse 09:15 ES/Einkaufsmanagerindex Industrie Oktober *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 56,5 zuvor: 56,3 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,7 1. Veröff.: 56,7 zuvor: 56,1 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,5 1. Veröff.: 60,5 zuvor: 60,6 *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Oktober Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -10.000 gg Vm zuvor: -23.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,6% zuvor: 5,6% *** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht 3Q *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau September 10:00 DE/CDU/CSU, FDP und Grüne, weiteres Sondierungsgespräch, Berlin *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,6 1. Veröff.: 58,6 zuvor: 58,1 12:00 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 2Q, Hangzhou 12:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 3Q, Atlanta *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Quartalsbericht zur Inflation Bank Rate PROGNOSE: 0,50% zuvor: 0,25% *** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 233.000 *** 13:30 US/Produktivität ex Agrar 3Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,8% gg Vq zuvor: +1,5% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +0,6% gg Vq zuvor: +0,2% gg Vq 13:30 US/Fed, Reden von Fed-Gouverneur Powell (per Video- Aufzeichnung) und New-York-Fed-Präsident Dudley (17:20) - beide 2017 stimmberechtigt im FOMC - beim Alternative Reference Rates Committee Roundtable, New York *** 17:45 FR/Axa SA, Umsatz 9 Monate, Paris *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 3Q, Clichy 21:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 4Q, Seattle *** 21:30 US/Apple Inc, Ergebnis 4Q, Cupertino 23:15 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Association for Public Policy Analysis and Management, Chicago *** - US/Präsident Trump, voraussichtlich Entscheidung über neue Fed-Spitze, Washington *** - DE/Pkw-Neuzulassungen Oktober - DE/Befesa SA, Ende der Zeichnungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2017 01:05 ET (05:05 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.