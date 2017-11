Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AIRBUS - Der Luftfahrtkonzern Airbus droht seine Unabhängigkeit von der Politik zu verlieren. Vertraute von Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron berichten, dass der Staatschef bereits mehrfach mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über die Krise bei Airbus gesprochen habe. Macron dränge Merkel, so heißt es übereinstimmend in Unternehmens- und Regierungskreisen, "die Zügel anzuziehen, weil Airbus dringend eine andere Unternehmensführung braucht". Seit 2013 arbeitet der deutsch-französisch-spanische Konzern weitgehend unabhängig vom Einfluss der Politik. Das möchte Paris nun wieder ändern und denkt offenbar darüber nach, neuerlich Regierungsvertreter in den Aufsichtsrat des Konzerns zu entsenden, um die Konzernleitung mit dem Deutschen Tom Enders an der Spitze enger zu kontrollieren. (Handelsblatt S. 1)

SIEMENS - Siemens-Medizintechnik holpert zur Börse. Nach Informationen der FAZ ziehen sich die Vorbereitungen für den im November vergangenen Jahres angekündigten Börsengang länger hin als bislang vermutet. Sorgfalt habe Vorrang vor Einhalten eines Zeitplans, heißt es. Es geht schließlich um eine der größten anstehenden Emissionen in Deutschland. Schon das Zeitfenster Herbst 2017 wurde beizeiten ad acta gelegt. Nun wackelt der im vergangenen August verkündete Emissionstermin im ersten Halbjahr 2018. Stattdessen könnte das zweite Halbjahr angesteuert werden, wenn es die Börsensituation dann erlaubt. (FAZ S. 23)

RWE - 2016 kämpfte der Energiekonzern RWE um seine Existenz, jetzt will das Unternehmen wieder angreifen. Ein rascher Kohleausstieg jedoch könnte die Pläne durchkreuzen. Das Thema steht am Donnerstag in Berlin bei den Jamaika-Verhandlungen zur Debatte. (Handelsblatt S. 20)

BURDA - Der Medienkonzern Burda verkauft nach Informationen der FAZ sein Inkassounternehmen Debitor-Inkasso. Erwerber ist der Finanzinvestor IK, früher bekannt als Industri Kapital. Der Investor mit skandinavischen Wurzeln hat in Schweden schon einmal einen Spezialisten für Forderungsmanagement im Portefeuille gehabt. Umgekehrt hat die deutsche Inkassobranche schon Erfahrung mit Private Equity: So wechselte im Jahr 2015 die Essener GFKL von einer Beteiligungsgesellschaft zur nächsten, die nach einer Fusion mit einem britischen Wettbewerber inzwischen als Lowell firmiert. (FAZ S. 24)

KAUFHOF - Der Druck auf den kanadischen Kaufhauskonzern HBC steigt, die erst vor zwei Jahren von Metro übernommene Kette Kaufhof weiterzuverkaufen. HBC hat bestätigt, dass sie ein Angebot von Signa bekommen haben. Auch ein Sprecher von Signa bestätigte die Offerte: "Wir wollen kaufen." Das Angebot bezieht sich auf das Deutschland-Geschäft von Kaufhof und auf Immobilien. HBC nannte das Angebot jedoch unvollständig und nicht bindend. Außerdem enthalte es keinen Hinweis darauf, wie ein solcher Deal finanziert werden solle. Welche Summe Signa geboten hat, sagte HBC nicht. Nach unbestätigten Berichten will Signa etwa 3 Milliarden Euro zahlen, die Immobilien würden dabei mit 2,65 Milliarden Euro bewertet. Metro hatte vor zwei Jahren 2,8 Milliarden Euro von HBC bekommen. Die Kanadier könnten also mit einem kleinen Plus aus dem Europa-Abenteuer aussteigen. (Handelsblatt S. 17)

CLARIANT - Nach Abblasen der Fusion mit Huntsman lotet der Vorstandsvorsitzende des Spezialchemiekonzerns Clariant strategische Optionen aus. Der aktivistische Investor White Tale sei zu Gesprächen willkommen, sagt Hariolf Kottmann in einem Interview. (Börsen-Zeitung S. 9)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2017 01:17 ET (05:17 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.