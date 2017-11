Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AUTOMOBILINDUSTRIE - Parallel zum Weltklimagipfel in Bonn will die EU-Kommission am 8. November ihre Pläne für neue CO2-Grenzwerte für Autos in Europa bis zum Jahr 2030 vorstellen. Seit Wochen wird in Brüssel daran gefeilt, wie es mit den Emissionszielen nach 2021 weitergeht, wenn die bisherigen Flottengrenzwerte auslaufen. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung sind harte Einschnitte geplant. Der bisherige Entwurf sieht eine CO2-Minderung von 25 bis 35 Prozent bis 2030 für Pkw vor. Um mehr Elektroautos auf den Markt zu bringen, soll eine Quote für emissionsfreie Fahrzeuge den Druck erhöhen. Das Ziel: 15 bis 20 Prozent. Hersteller, die das nicht schaffen, sollen mit Sanktionen bestraft werden, etwa noch schärferen Grenzwerten. Für 2025 will die Kommission zudem ein verbindliches Zwischenziel einführen. (SZ S. 17)

RUSSLAND - Die russische Zentralbankchefin Elvira Nabiullina hat in der russischen Bankenbranche aufgeräumt. "Wir haben vor vier Jahren mit der Gesundung des Bankensektors begonnen, haben chronisch schwache Banken oder solche mit einem zweifelhaften Geschäftsmodell vom Markt genommen. Seither haben wir fast 350 Banklizenzen eingezogen. Ein Großteil der Arbeit ist erledigt. Ein oder zwei Jahre müssen wir aber wohl noch aufräumen." (Handelsblatt S. 28)

BANKEN - Die BNP Paribas aus Frankreich hat schon einen Termin, zahlreiche andere Banken sind ebenfalls schon vorgemerkt oder werden noch geladen. Die Staatsanwaltschaft Köln treibt ihre Ermittlungen im größten deutschen Steuerskandal voran und will bis zum Jahresende von vielen Geldinstituten aus dem In- und Ausland wissen, ob sie mit den Behörden kooperieren. Und ob sie bereit sind, für dubiose Aktiendeals zu haften und teils hohe Millionenbeträge zu zahlen. Oder ob es auf langwierige Prozesse hinausläuft. Mit den Bankengesprächen im November und Dezember wollen die Kölner Strafverfolger verhindern, dass Ansprüche verjähren. Es geht um den Handel von Aktien mit (Cum) und ohne (Ex) Dividende. (SZ S. 17)

EBA - Die European Banking Authority (EBA) muss die Publikation der Ergebnisse ihres Stresstests 2018 verschieben. War zunächst eine Veröffentlichung Mitte 2018 angepeilt, so nennt die Behörde nun den 2. November als Termin. Banken bekommen damit mehr Zeit, die Effekte der zur Jahreswende in Kraft tretenden Bilanznorm IFRS 9 zu berechnen. Die Institute müssen erstmals Ende 2018 nach IFRS 9 bilanzieren, im Stresstest ist der neue Standard indes schon per Ende 2017 zu berücksichtigen. Weil sie dazu in den ersten Monaten 2018 noch keine verlässlichen Daten hätten liefern können, hatten nach Informationen der Börsen-Zeitung Europas Großbanken und der Prüferverband Accountancy Europe zuletzt Front gegen den ursprünglichen Zeitplan der EBA gemacht. (Börsen-Zeitung S. 2)

RENTE - Unternehmer wünschen sich, dass die umstrittene abschlagsfreie Rente ab 63 zügig wieder abgeschafft wird, und setzen dabei Hoffnungen auf eine mögliche Jamaika-Koalition. Der Verband der Jungunternehmer ging am Mittwoch sogar schon einen Schritt weiter und begrüßte öffentlich "Pläne" von Union, FDP und Grünen, die von der bisherigen großen Koalition eingeführte Sozialleistung wieder zu streichen. Allerdings hatte der Vorgang einen Haken - einschlägige Teilnehmer der Jamaika-Sondierungen wissen nichts von einem solchen Plan. Eine entsprechende Meldung der Bild-Zeitung vom Mittwoch wurde als Falschmeldung zurückgewiesen. (FAZ S. 17)

ASYLKLAGEN - An den deutschen Verwaltungsgerichten fehlen 900 Richter, zumindest rein rechnerisch. Denn seit 2015 hat sich die Zahl aller verwaltungsgerichtlichen Verfahren von rund 150.000 auf 300.000 verdoppelt. Etwa 250.000 dieser Prozesse sind Asylklagen. Die Zahl der neu eingestellten Richter ist bei der Klageflut zu gering, die Gerichte sind überlastet - was wiederum dazu führt, dass sich die Verfahren stark in die Länge ziehen. (Welt S. 10)

KLIMASCHUTZ - Die von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission zur Bewertung der Fortschritte bei der Energiewende gibt der Bundesregierung schlechte Noten. Das geht aus dem neuesten "Kurzkommentar" des Gremiums hervor, der dem Handelsblatt vorliegt. Demnach zeigt die von den Experten entwickelte "Energiewende-Ampel" nur in zwei von sechs Themenfeldern grünes Licht, in zwei weiteren Themenfeldern dagegen gelbes, in weiteren zwei Feldern rotes Licht - so auch im Feld "Reduktion der Treibhausgasemissionen", das die Experten als "Oberziel der Energiewende" bezeichnen. (Handelsblatt S. 9)

