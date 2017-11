Die globale Strategie- und Innovationsberatung Arthur D. Little analysiert in ihrer neuen Studie "Future of Diagnostics" die Zukunft der Diagnostik sowie das Wachstumspotenzial im Markt für personalisierte Gentechnik. Gesundheitsdienstleister im Bereich der selbstständigen Gentests werden in der nächsten Dekade zum entscheidenden Treiber der Gesundheitsindustrie. Die Branche wird die massive Transformation des Gesundheitssektors vorantreiben und ein globales Marktvolumen von rund 18 Milliarden US-Dollar in 2022 erreichen. Davon werden neben Pharma- und Medtech-Unternehmen auch Healthcare-Anbieter und Versicherer betroffen sein.

Im stark ergebnisorientierten Umfeld qualitativ hochwertiger Behandlung in der Pharmaindustrie ist der Zugang zu genetischen Informationen für die Wirksamkeit von Behandlungen von entscheidender Bedeutung. Dem Bericht zufolge wird die aufkommende Testtechnologie dazu führen, dass Hersteller klinische Studien effizienter gestalten können, Krankenversicherer werden bei der Genehmigung von Behandlungsauszahlungen eine größere Auswahl zur Verfügung haben, während die Patienten mehr Vertrauen in den Erfolg der Behandlung haben dürfen. Die Experten gehen davon aus, dass der globale Markt bis zum Jahr 2022 auf rund 18 Milliarden US-Dollar wachsen wird.

"Die Genanalyse verschiebt sich von den praktizierenden Ärzten hin zum Patienten", betont Craig Wylie, Partner bei Arthur D. Little. "Wir gehen davon aus, dass sich eine neue, stark verbraucherorientierte Industrie entwickeln wird, die jedem Einzelnen hilft, eigene Risiken zu erkennen und zu managen. Außerdem erwarten wir eine kontinuierliche Einführung neuer Testverfahren. Diese Untersuchungen werden schnell über gängige mutationsbasierte Biomarker hinausgehen hin zu handlungsorientierten Biomarkern, die schnell in diversen Bereichen zum Einsatz kommen werden."

Die Analyse enthält Empfehlungen, wie sich etablierte Wettbewerber an das neue auf den Konsumenten fokussierte genetische Informationszeitalter anpassen sollten sowie wie auch eine Analyse, wie genetische Informationen präzisere Behandlungsoptionen bei der Behandlung lebensbedrohlicher und unheilbarer Krankheiten ermöglichen.

