FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.11.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

PFZ XFRA US72346Q1040 PINNACLE FINANCIAL DL 1 0.120 EUR

C2S1 XFRA US96949L1052 WILLIAMS PART. (NEW) UTS 0.516 EUR

5HM XFRA US4281041032 HESS MIDSTREAM PTNS 0.267 EUR

U5S1 XFRA CY0107130912 URALS ENERGY DL -,126 0.053 EUR

SF5 XFRA GB00BYZDVK82 SOFTCAT PLC LS-,0005 0.224 EUR

TS5 XFRA US03350F1066 ANDEAVOR LOGISTICS UTS 0.846 EUR