Der Autohersteller hat im 3. Quartal erneut einen Gewinnsprung hingelegt. Das um Einmalposten bereinigte operative Ergebnis kletterte um 17 % auf 1,76 Mrd. €, was weitgehend der Konsensschätzung entsprach. Mit 910 Mio. € verdiente der Autohersteller dagegen nicht nur 50 % mehr als im Vorjahreszeitraum, sondern auch spürbar mehr als Analysten ihm im Vorfeld mit im Mittel 863,2 Mio. € zugetraut hatten. Der Umsatz fiel mit 26,4 Mrd. € um 2 % niedriger ausals im Vorjahresquartal. An seinen Jahreszielen hält Fiat Chrysler unverändert fest. Demnach soll der Umsatz in diesem Jahr 115 bis 120 Mrd. € erreichen. Der bereinigte operative Gewinn wird auf mehr als 7 Mrd. € veranschlagt, die Schulden auf weniger als 2,5 Mrd. €. Die Aktie ist sehr niedrig bewertet und hat erhebliches Steigerungspotenzial.



Dies ist ein Ausschnitt aus der Terminbörse Nr. 43 vom 28.10.2017.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info