Der Hersteller von Spezialchemie hatte vor wenigen Tagen die geplante Fusion mit dem US-Wettbewerber Huntsman absagen müssen. Schuld daran war der Grossaktionär WhiteTale, der die Fusion ablehnte und zur Durchsetzung seiner Forderungen seine Beteiligung auf über 20 % an Clariant anhob. Nun muss Clariant wieder von vorne beginnen und sich den weiteren Forderungen des aktivistischen Investors erwehren. Denn dieser will derzeit vor allem eines erreichen: Den Verkauf der Kunststoff- und Beschichtungs-Sparte. Das wird vom Clariant-Verwaltungsrat noch abgelehnt, da dieser Bereich rund 40 % des Geschäfts trägt. Allerdings dürfte White Tale vorerst kaum locker lassen. So fordert man drei Verwaltungsratssitze, womit man den Druck auf Clariant noch weiter erhöhen könnte. Die Aktie von Clariant hat die Absage der Fusion erst einmal gut verdaut. Sie bleibt in ihremAufwärtstrend. Die möglichen Optionen, die Kunststoff-Sparte zur Finanzierung eines anderen Zukaufs abzugeben, dürften die Phantasie in der Aktie aufrechterhalten. Wir plädieren für einen Kauf.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem aktuellen Zürcher Trend Nr. 44 vom 30.10.2017.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info